اعتقال 6 إيرانيين حاولوا تهريب أكثر من 15 كلغ من المخدرات إلى إقليم كردستان

اعتقلت ​الشرطة​ في ​إقليم كردستان​ ​العراق​ 6 ​إيران​يين، بينهم امرأة، بعدما ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة عند مجمع "حاجي عمران" الحدودي المحاذي لإيران.

ولفتت المديرية العامة ل​مكافحة المخدرات​ في الإقليم، في بيان، إلى أنها ضبطت بحوزة الإيرانيين الستة أكثر من 15 كلغ من مادة "الكيتامين" المخدرة"، موضحة أن "المعتقلين الإيرانيين أخفوا المواد المخدرة داخل حقائب ملابسهم".

وأكدت أنه تمت إحالة المتهمين إلى ​القضاء​ وفتح ملف تحقيقي معهم.





