اعتقال 6 إيرانيين حاولوا تهريب أكثر من 15 كلغ من المخدرات إلى إقليم كردستان

اعتقلت الشرطة في إقليم كردستان العراق 6 إيرانيين، بينهم امرأة، بعدما ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة عند مجمع "حاجي عمران" الحدودي المحاذي لإيران.
ولفتت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الإقليم، في بيان، إلى أنها ضبطت بحوزة الإيرانيين الستة أكثر من 15 كلغ من مادة "الكيتامين" المخدرة"، موضحة أن "المعتقلين الإيرانيين أخفوا المواد المخدرة داخل حقائب ملابسهم".
وأكدت أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء وفتح ملف تحقيقي معهم.
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