الهاجس الأمني يغلق نوافذ ناطحات السحاب في بيونغ يانغ

أفادت ​تقارير​ إعلامية بأن سلطات ​كوريا الشمالية​ اتخذت إجراءات لغلق النوافذ في المباني المرتفعة ب​بيونغ يانغ​، تحسبا لتجسس محتمل على الدوائر الحكومية في العاصمة.

وفي تموز الماضي أفاد موقع Daily NK الإخباري المختص بشؤون كوريا الشمالية، ومقره في سيئول، بأن مسؤولين من وزارة ​الأمن الداخلي​ زاروا الشقق الموجودة في الطوابق العليا بناطحات السحاب المطلة على المجمع الحكومي وأقامت ستائر خاصة على النوافذ بغية إعاقة السكان من التقاط صور عبرها لدوائر ​الدولة​.

وأكد الموقع أن هذه الإجراءات طالت مئات الشقق وسط العاصمة وكذلك الطوابق العليا لفندق "كوريو" الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الأجانب، وبرج جوتشي، أحب أبرز المعالم السياحية في مدينة بيونغ يانع.

كما فرضت السلطات الكورية الشمالية، حسب الموقع، حظرا على الرحلات السياحية بالمروحيات فوق وسط العاصمة.

