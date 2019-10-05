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الحوثيون يشيدون بتصريحات نائب وزير الدفاع السعودي بشأن التهدئة

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أشاد نائب وزير الخارجية في ​حكومة​ الإنقاذ الوطني الخاضعة لسيطرة ​الحوثيين​ حسين العزي بتصريحات نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن مبادرة التهدئة التي طرحتها الجماعة مؤخرا"، مشددًا على أنها "مؤشر إيجابي وإضافة لصوت السلام والعقل".

ولفت العزي الى أن "الجماعة كانت وستظل تتصرف من موقع المدافع وليس المعتدي وكل قتالها ونضالها كان وسيبقى من أجل السلام".

وذكر أن جماعة "​أنصار الله​" ليست منزعجة من رسائل السلام المتبادلة، وأضاف: "من قال سلاما قلنا له بردا وسلاما، ومن ظل يقرع طبولها وجدنا كما نحن أهل الحرب وأمها وأبوها ولا فخر".

وجاء ذلك تعقيبا على إعلان الأمير خالد، شقيق ولي العهد السعودي الأمير ، أن المملكة تنظر بإيجابية إلى مبادرة التهدئة التي طرحها ​الحوثيون​، عقب تبنيهم الهجوم على معملين لشركة "​أرامكو​" ​​ الشهر الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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