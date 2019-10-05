الزراعة اليمنية: احتجاز سفن المشتقات النفطية يهدد الأمن الغذائي

حذرت ​وزارة الزراعة​ والري ​اليمن​ية من "وضع كارثي يهدد ​القطاع الزراعي​ وأهم مصادر ​الأمن​ الغذائي نتيجة استمرار ​التحالف السعودي​ في احتجاز سفن المشتقات ​النفط​ية ومنعها من دخول ميناء ​الحديدة​ غربي اليمن".

وأوضحت أن "احتجاز سفن المشتقات النفطية يشكل تهديداً للقطاع الزراعي ويؤثر سلباً على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على ​مياه الري​ من الآبار"، مشددة على "ضرورة توفير المشتقات النفطية للقطاع الزراعي لتشغيل المعدات والآلات المختلفة؛ وتزويد ​المزارعين​ باحتياجاتهم من ​المحروقات​ للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في تسويق وبيع محاصيلهم الزراعية".

وطالبت "​المجتمع الدولي​ و​الأمم المتحدة​ وكافة المنظمات الدولية بالقيام بدورهم في إيقاف العدوان الهمجي ورفع الحصار والسماح بدخول المشتقات النفطية".

Advertisements

وكانت شركة النفط اليمنية قد أعلنت أمس عن تزايد عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة عرض البحر قبالة موانئ الحديدة، من تحالف الحرب بقيادة ​السعودية​ و​الإمارات​، رغم التحذيرات من كارثية التداعيات الإنسانية.

وأوضحت أن عدد سفن المشتقات النفطية التي يحتجزها تحالف الحرب بقيادة السعودية والإمارات عرض البحر صار بعد اضافة السفينتين الجديدتين، 9 سفن جرى تفتيشها وترخيصها أمميا.

وكشفت شركة النفط اليمنية أن المخزون النفطي المتبقي لا يكفي لأكثر من عشرة أيام، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في اليمن هي الأكبر من نوعها في ​العالم​، في مختلف القطاعات الحيوية.