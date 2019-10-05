النيابة العامة الفرنسية: منفذ عملية الطعن بباريس مرتبط بأعضاء في تنظيم سلفي متطرف

أعلنت ​النيابة العامة​ الفرنسية عن أن "منفذ عملية الطعن في مقر ​الشرطة​ في ​باريس​ مرتبط بأعضاء في تنظيم سلفي متطرف".

ووقع الاعتداء بعد ظهر يوم الخميس الماضي داخل المركز الذي يضم عددا من مديريات الشرطة الباريسية، والواقع في الوسط التاريخي للعاصمة الفرنسية، قرب ​كاتدرائية نوتردام​.

يذكر أن منفذ عملية الطعن كان يعمل في مديرية الشرطة كموظف في قسم المعلوماتية، ويعاني من الصمم، واعتنق ​الإسلام​ قبل 18 شهرا، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.