شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الصحفيين": فوجئنا بأموال مقدمة من نقابة النرويج بلغت 1500 يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس فوجئ بأموال مُقدمة من نقابة النرويج، بمبلغ 1500 يورو، مضيفا أن مجلس النقابة رفض الحصول على تلك الأموال من نقابة النرويج منعا للشبهات.

وأضاف شبانة في مؤتمر صحفي له اليوم بمكتبه: "الوحيد من وافق على الحصول على تلك الأموال هو هشام يونس، رغم وجود تلك الشبهات، وقال وإيه يعني ما ناخد منهم فلوس، أنا متأكد من وجود أجندة".

ولفت محمد شبانة، الى أن النقيب عرض الصُلح ولكه رفض، نظرًا إلى أنها اتهامات بمخالفات مالية وليس مجرد اختلاف في وجهات النظر، مضيفا: "يجب أن أحمي النقابة، وهذه مهمة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورفضت الحديث إلا خلال اجتماع المجلس، كان لدي تفويض بصرف القروض والإعانات من مجلس النقابة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم صرف أي قرض أو أي إعانة إما بموافقة المجلس أو هيئة المكتب".