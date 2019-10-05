شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لـ"اتصالات البرلمان" لوضع خطة عملها فى دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اجتماعيين على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة مشروع خطة عملها على مدار دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول.

وتزخر أجندة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعى الأول، بعدد من التشريعات الهامة، وفى مقدمتها مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والمعروف إعلاميا بـ"التجارة الإلكترونية".

ومن المزمع إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب فى نهاية أكتوبر القادم، حسب تصريحات النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء حديثة مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، على أن يتم مناقشته جنبًا إلى جنب المشروع المقدم من النائب عاطف ناصر وستون عضوًا آخرين بشأن "تنظيم المعاملات الإلكترونية"، وهناك ايضا القانون المقدم من النائب على الكيال فى ذات الشأن.

وتشمل الأجندة التشريعية للجنة الاتصالات، خلال الدور الأخير، مشروع قانون المعاملات الإليكترونية ، مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن "ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى "، والذى احيل إلى اللجنة فى الدور السابق، مشروع القانون المقدم من النائب محمد خليفة بشأن "إصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، والذى احيل الى اللجنة فى دور سابق، مشروع القانون المقدم النائب بسام فليفل بشأن "تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية"، والذى احيل إلى اللجنة فى دور سابق، مشروع قانون المقدم من النائبة ماجدة نصر أحمد نصر وأكثر من ستين عضو أخرين بشأن "إنشاء نقابة مهندس البرمجيات"، مشروع القانون المقدم من النائب محمد فرج عامر بشأن "إنشاء نقابة الإعلانيين".

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وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اجتماعيين على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة مشروع خطة عملها على مدار دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول.

وتزخر أجندة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعى الأول، بعدد من التشريعات الهامة، وفى مقدمتها مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والمعروف إعلاميا بـ"التجارة الإلكترونية".

ومن المزمع إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب فى نهاية أكتوبر القادم، حسب تصريحات النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء حديثة مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، على أن يتم مناقشته جنبًا إلى جنب المشروع المقدم من النائب عاطف ناصر وستون عضوًا اخرين بشأن "تنظيم المعاملات الإلكترونية"، وهناك ايضا القانون المقدم من النائب على الكيال فى ذات الشأن.

وتشمل الأجندة التشريعية للجنة الاتصالات، خلال الدور الأخير، مشروع قانون المعاملات الإليكترونية ، مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن "ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى "، والذى احيل إلى اللجنة فى الدور السابق، مشروع القانون المقدم من النائب محمد خليفة بشأن "إصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، والذى احيل الى اللجنة فى دور سابق، مشروع القانون المقدم النائب بسام فليفل بشأن "تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية"، والذى احيل إلى اللجنة فى دور سابق، مشروع قانون المقدم من النائبة ماجدة نصر أحمد نصر وأكثر من ستين عضو أخرين بشأن "إنشاء نقابة مهندس البرمجيات"، مشروع القانون المقدم من النائب محمد فرج عامر بشأن "إنشاء نقابة الاعلانيين".