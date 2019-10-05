الدوري الألماني.. هدف حكيمي لم يجنب فريقه التعثر أمام فرايبورغ

واصل الدولي المغربي أشرف حكيمي، إحراز الأهداف مع فريق بروسيا دورتموند الألماني، بعدما سجل هدفا لفريقه اليوم السبت، في المباراة التي جمعته بمضيفه فرايبورغ، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الألماني “بوندسليغا”.

وكان حكيمي وراء الهدف الثاني لفريقه، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، علما أن هدف التعديل لفرايبورغ وُقع في آخر الأنفاس.

وأنهى الفريق الأصفر، الشوط الأول من المباراة متقدما على مضيفه بهدف دون رد، أحرزه اللاعب أكسيل فيتسل، بعد مرور 20 دقيقة على ضربة البداية.

ونجح فرايبورغ في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 55 من تعديل الكفة، بواسطة اللاعب لوكا فالد شميدت، قبل أن يظهر حكيمي، في الدقيقة 67 ويوقع هدف التقدم لدورتموند، وهو الهدف الذي لم يحافظ عليه الفريق، بعدما أحرز مانويل أكانجي بالخطأ في مرماه هدف التعادل لفرايبورغ في الدقيقة الأخيرة من زمن المواجهة الأصلي.

وارتقى فرايبورغ، بفضل هذا التعادل، إلى وصافة الترتيب مؤقتا، برصيد 14 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن المتصدر بايرن ميونيخ، بينما أصبح مجموع نقاط دورتموند 12 نقطة، في الرتبة السابعة.