“قربلة” تمنع استكمال دورة أكتوبر..العبدلاوي: نفس الوجوه تعرقل الأشغال-فيديو

فيديو:يونس الميموني

انتقد محمد البشير العبدلاوي رئيس مجلس جماعة طنجة، أمس الجمعة، الإحتجاجات التي أعقبت انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي، حيث اضطر إلى رفع أشغالها إلى غاية 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف العبدلاوي في تصريح صحفي، بعد رفع أشغال دورة المجلس، أنه في كل مرة تحاول نفس الوجوه نسف الدورة عبر افتعال مجموعة من المشاكل، متهما المحتجين بالعمل لصالح أطراف معينة تحاول جاهدة عرقلة عمل المجلس الجماعي.

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وأضاف العبدلاوي، أن هناك قضايا مهمة مدرجة في جدول أعمال المجلس متعلقة بتدبير الشأن المحلي للمدينة، ويجب أن تناقش، لكن الفوضى التي أحدثها محتجون حالت دون ذلك.

ودعا العبدلاوي وسائل الإعلام إلى عدم تسليط الضوء على هذه الاحتجاجات بعدما تبينت نوايا أصحابها، والاهتمام بالمواضيع التي لها علاقة بتدبير الشأن المحلي للمدينة.