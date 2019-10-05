بعد منعها من استخدام القطارات.. جماهير الجيش تضع طلبات “فيزا ولوج المحطات الجديدة”!

ردت جماهير فريق الجيش الملكي لكرة القدم، بطريقة ساخرة، على قرار منعها استخدام القطارات، الأربعاء الماضي، بعدما رفض مسؤولو المكتب الوطني للسكك الحديدية، السماح للجماهير العسكرية بالتنقل إلى مدينة القنيطرة، لمساندة فريقها أمام الدفاع الحسني الجديدي، برسم ثمن نهائي كأس العرش.
وقام فصيل “أولترا عسكري الرباط”، المساند للجيش الملكي، بالرد بطريقة مبتكرة على قرار المنع الذي طال جماهير الزعيم، من طرف مسؤولي القطارات، حيث أقدم بعض أعضاء المجموعة، على التوجه، صباح اليوم السبت، إلى مكتب الوطني للسكك الحديدية، قصد وضع طلبات الحصول على “فيزا ولوج المحطات الجديدة”، كما جاء في بيان المجموعة.
وطالبت “أولترا عسكري”، من باقي الجماهير العسكرية، بنوع من السخرية، التوجه إلى مكتب السكك الحديدية، على شكل مجموعات صغيرة، تفاديا للاكتظاظ، وذلك لحجز مواعيد “الفيزا”.
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