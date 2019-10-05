بعد سباعية البايرن.. توتنهام يخسر بالثلاثة أمام مضيفه برايتون

ما زالت سباعية بايرن ميونخ الألماني، في شباك توتنهام الإنجليزي، الثلاثاء الماضي، برسم دوري أبطال أوربا، ترخي بظلالها على “السبيرز”، بعدما تكبد هزيمة جديدة وبثلاثية نظيفة، اليوم السبت، أمام مضيفه برايتون، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يمهل صاحب الأرض، ضيفه أكثر من ثلاث دقائق، حين نجح نيال موباي في افتتاح حصة التسجيل، قبل أن يضاعف زميله أرون كونولي، الحصة بهدف ثان عند الدقيقة 32، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين دون رد.

وعاد كونولي في الجولة الثانية، من المواجهة التي احتضنها ملعب “فالمر”، ليوقع على هدفه الشخصي الثاني، والثالث لبرايتون، في الدقيقة 65.

وارتقى برايتون بهذا الفوز، إلى المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، بينما تجمد مجموع نقاط توتنهام عند 11 نقطة في الرتبة السادسة.