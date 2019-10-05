في يوم المدرس.. الجامعة الوطنية للتعليم تكرم الأساتذة المعتقلين على خلفية حراك الريف.

قررت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) تكريم عدد من رجال التعليم المعتقلين على خلفية حراك الريف، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف، اليوم السبت 5 أكتوبر.
وتحت شعار “الحرية لجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب”، خصت النقابة التعليمة كلا من المعتقل محمد جلول المحكوم ب 10 سنوات من السجن النافذ، ومحمد المجاوي الذي أدين ب 5 سنوات سجنا نافذا، والحمديوي يوسف الذي أدين ب 3 سنوات سجنا نافذا، بالتكريم خلال حفل يستضيفه المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، مساء اليوم السبت.
وكانت الجامعة قد أعلنت في وقت سابق إلى مسيرة وطنية يوم غد الأحد، على الساعة العاشرة صباحا، بالرباط من باب الأحد في اتجاه وزارة التربية مرورا البرلمان، وذلك احتجاجا على ما آل إليه التعليم وترسيخا لتقليد الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس.
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