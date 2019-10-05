ثمن نهائي كأس محمد السادس.. القرعة تضع أولمبيك آسفي في مواجهة الترجي التونسي

وضعت قرعة ثمن نهائي كأس محمد السادس للاندية الأبطال، التي تم سحبها اليوم السبت، بالعاصمة السعودية الرياض، فريق أولمبيك آسفي، في مواجهة قوية ضد الترجي التونسي.

ويستقبل القرش المسفيوي، مباراة الذهاب على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، بينما تجرى مواجهة العودة في تونس، علما أنه لم يتم الكشف عن موعد المباراتين.

وكان فريق أولمبيك آسفي تجاوز في سدس عشر النهائي، نادي الرفاع البحريني، حيث تعادل معه ذهابا بالمغرب، بهدف لمثله، قبل أن يهزمه في لقاء العودة بالبحرين، بهدف دون رد.

يذكر أن القرعة، أسفرت عن صدام قطبي الدار البيضاء، الوداد والرجاء في ثمن النهائي، حيث سيكون الفريق الأخضر هو الطرف المستقبل ذهابا، على أن يستضيف الوداد مواجهة الإياب.