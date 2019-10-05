السعودية: الأجانب غير مضطرين للكشف عن سجلّ العائلة بالفنادق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّرت السّعوديّة إعفاء زائريها الأجانب من الكشف عن سجلّ الأسرة عند الحجز للنّزول في غرف فنادقها، وفق ما أعلنته اليوم، السّبت، بعد أقل من أسبوعين من إعلانها عن نظام جديد تعطي وفقتها تأشيرات السياحية لجذب السياح.

كذلك، جاء في إعلان السّعوديّة اليوم أنّه أصبح من الممكن أن تستأجر النساء، بمن فيهن السعوديات، غرفا بالفنادق دون محرم.

وأكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفق ما نشرته صحيفة عكاظ أمس، الجمعة، وأشارت فيه إلى إلزام جميع السعوديين بإثبات سجل الأسرة عند التسجيل في الفنادق، وبيّنت في المقابل أنّ السائحين الأجانب غير مطالبين بهذا وأنه يمكن لكافة النساء، بمن فيهن السعوديات، الحجز والإقامة في الفنادق دون محرم بمجرد إظهار بطاقة تحقيق الشخصية عند التسجيل.

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وفتحت السعودية الأسبوع الماضي أبوابها أمام السائحين الأجانب من 49 دولة في إطار سعيها لتنمية قطاع السياحة وتنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.

إلّا أنّها سارعت لتؤكّد أنّ إعلانها عن إصدارها تأشيرات سياحيّة للمرّة الأولى، لا يعني سماحها بالانفلات، وأنها ستفرض غرامات على مخالفة "لائحة الذوق العام" ولا سيّما "اللباس غير اللائق" و"التصرفات الخادشة للحياء".

وتهدف السلطات لاجتذاب 100 ألف زائر سنويا بحلول عام 2030، إذ يقتصر معظم الوافدين الأجانب على المملكة العربية السعودية حتى الآن على العمالة المقيمة وأسرهم ورجال الأعمال والحجاج الذين يحصلون على تأشيرة خاصة لزيارة مكة والمدينة.