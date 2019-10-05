بريطانيا: الأمير هاري وزوجته ييقاضيان 3 صحف بأسبوع واحد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادّعى دوق ساسكس، الأمير هاري، أنّ صحيفتي "صن" و"ديلي ميرور" البريطانيّتين اخترقتا هاتفه، بعد أن بدأ وزوجته ميغان تصعيد حملتهما ضدّ صحف الـ"تابلويد"، ما دفعه لمقاضاتهما. واتخاذ إجراء قانونيّ ضدّهما بعد أيام من رفع دعوى ضدّ صحيفة مختلفة ردا على ما وصفه بـ"تنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية.

وكان الأمير هاري قد تعرض لعملية تنصت على هاتفه في فضيحة هزت إمبراطورية صحف قطب الإعلام، روبرت مردوخ، وأدت إلى إغلاق صحيفته "نيوز أوف ذا وورلد" في 2011.

وقالت متحدثة باسم الأمير هاري إنّه قد تمّ "رفع دعاوى باسم دوق ساسكس في المحكمة العليا فيما يتعلق بالتقاط رسائل بريد صوتي بشكل غير قانوني". وامتنعت المتحدثة عن ذكر تفاصيل أخرى بشأن الدعوى.

فيما أكدت متحدثة باسم مجموعة صحف "نيوز غروب" ناشرة صحيفة صن رفع هاري دعوى قضائية؛ وكان الأمير هاري قد قال يوم الثلاثاء إنه وميغان رفعا دعوى قضائية منفصلة ضد صحيفة "ذا ميل أون صنداي" بسبب نشر رسالة خاصة قال محامو ميغان إنه غير قانوني.

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وقال الأمير هاري في بيان مشبوب بالعواطف إن أسلوب معاملة قطاعات من الصحافة البريطانية لميغان أعاد إلى الأذهان أسلوبها في التعامل مع أمه ديانا التي لقيت حتفها في حادث تحطم سيارة في 1997 بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس.

وقال في بيان يوم الثلاثاء إنّ "أكثر ما يخيفني هو أن يعيد التاريخ نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية لنفس القوى العاتية".