شكرا لقرائتكم خبر عن العمالقة تدفع بتعزيزات نحو أبين وعدن ولحج والان مع التفاصيل
دفعت قوات ألوية العمالقة الجنوبية في جبهة الساحل الغربي، بتعزيزات عسكرية جديدة نحو العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين .
وقالت مصادر ميدانية أن العمالقة دفعت بثلاثة ألوية إلى أبين لتعزيز القوات المتقدمة التي تواجه ميليشيا حزب الإصلاح في شرق المحافظة .. مشيرة إلى أن هذه التعزيزات هي مكملة للتعزيزات التي كانت دفعت بها العمالقة في وقت سابق .
وبالتزامن، أوضحت المصادر أن العمالقة دفعت بكتائب من اللواء الثالث الذي يقوده العميد، حمدي شكري نحو محافظة لحج لتأمين المواقع الرابطة بين تعز ولحج على خلفية الهجوم الذي تشنه ميليشيا الإصلاح على مدينة التربة غرب مدينة تعز .
وأضافت المصادر، أن العمالقة دفعت بقوات جديدة من لواء الدعم والإسناد نحو العاصمة عدن للمساهمة في تأمين المدينة .
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