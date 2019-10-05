شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يتقدم في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس والان مع التفاصيل

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، من إحراز تقدم هام في محاور القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات امتدت لساعات مع ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

ونقل موقع إرم نيوز عن مصدر في رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، "إن وحدات الجيش أطلقت هجومًا صباح السبت في عدد من محاور العاصمة، وأرغمت الميليشيات على التراجع وسيطرت على مواقع جديدة في محوري الطويشة والعزيزية" .

Advertisements

وأكد المصدر أن قوات الجيش أسرت عددًا من عناصر الميليشيات وغنمت العديد من الآليات والأسلحة والذخائر، بعد فرار أفرادها، قرب جامع فرحات القريب من سجن الطويشة .. مشيراً إلى أن قوات الجيش سيطرت على سجن الطويشة ومعسكر الدفاع الجوي، ما دفع الميليشيات للتراجع خارج محاور القتال في تلك المناطق.

وأضاف "الميليشيات تركت في السواتر الترابية الدفاعية التي أقامتها كمائن وأفخاخًا متفجرة، مما اضطر الجيش للاستعانة بكاسحات الألغام التي فتحت الطريق لمرور الدبابات والآليات" .

وقصفت مقاتلات سلاح الجو الليبي مواقع للميليشيات في جنوبي طرابلس، منها تجمع في العزيزية وقرب كوبري السواني.