الميليشيات تواصل خروقاتها في الساحل الغربي وتقصف مواقع المشتركة

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تواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، خروقاتها للهدنة الأممية في الساحل الغربي، بقصف مواقع القوات المشتركة . وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران شنت عمليات قصف واستهداف مكثفة مدفعياً على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن . وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة شمال المديرية بالأسلحة الثقيلة والأسلحة القناصة ومنها سلاح م.ط 23 وبسلاح 12.7 ، على فترات متقطعة خلال ساعات النهار . وأضافت المصادر أن المليشيا قصفت المواقع التي تتمركز فيها القوات شرق المديرية بقذائف مدفعية الهاوزر وبمدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف مدفعية B10 وقذائف آر بي جي .

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