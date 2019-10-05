شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح يدفع بعشرات المسلحين نحو مدينة التربة جنوب تعز والان مع التفاصيل

دفعت ميليشيا حزب الإصلاح الإخواني، بعشرات المسلحين، نحو مدينة التربة جنوب محافظة تعز، التي تشهد توتراً أمنياً منذ يومين بسبب إقدام الإصلاح على إغتيال مرافق محافظ تعز .

قالت مصادر محلية، بحسب موقع نيوز يمن، إن قيادات حزب الإصلاح قاموا بنقل مسلحين إلى موقع داخل مدينة التربة وأطرافها منذ أمس، حيث تم نشر عشرات المسلحين.

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وأضافت المصادر إنه تم نقل مجاميع مسلحة إلى التربة من مناطق الاكاحلة والمذاحج من قبل سامي سعيد قاسم الأصنج، القيادي الإخواني، الذي نقل الكثير من مقاتلي الحشد حتى فجر اليوم.

وأشارت المصادر أن الأصنج أوصل مجاميع المقاتلين حول سجن الشبكة ويتم توزعهم من قبل شعيب الأديمي ومحمد إسماعيل ونجيب سميح على المواقع التي يتمركزون فيها.

وقالت المصادر إن مسلحي الإصلاح انتشروا في مناطق الزنقل وجوار بيت عبده نعمان - خلف الشبكة وحواري الشرف تابعة لشعيب الاديمي وعبده سالم وكذا معسكر الأصابح التابع للواء الرابع مشاه إصلاحي.