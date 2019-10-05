واشنطن تعلن توقف تفشي عدوى الحصبة بعد إصابة أكثر من ألف شخص

وفيما عاد تهديد الحصبة إلى الظهور في الولايات المتحدة بعد حوالى عقدين على إعلان القضاء عليه عام 2000، أعلنت المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن الحملات المكثفة للوقاية والتلقيح الإلزامي في نيويورك أوقفت الوباء هذا الصيف، فيما سُجلت بضع حالات متفرقة في بقية أنحاء البلاد خلال سبتمبر.وفي مدينة نيويورك، تعود آخر الحالات المسجلة إلى 15 يوليو، أما في بقية أنحاء ولاية نيويورك فسُجلت آخر حالة في 19 آب، وقد أعطي سكان هذه المناطق المتضررة أكثر من 60 ألف جرعة من اللقاحات.

ويمكن الإعلان عن القضاء على الحصبة في بلد ما في حال توقف انتقال الفيروس بصورة متواصلة على مدى 12 شهراً، وقد سُجلت أول حالتين من هذا المرض في مناطق يقطنها يهود متشددون في نيويورك قبل حوالى عام.

وقال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار: "نشيد بانتهاء وباء الحصبة في نيويورك وبأن الحصبة لا تزال مصنفة بين الأمراض التي تم القضاء عليها في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "الوباء الأخير يظهر أخطار نشر المعلومات الخاطئة والتلكؤ في التلقيح".

