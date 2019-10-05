أعلنت السلطات الصحية الأميركية، توقف تفشي عدوى الحصبة بعدما أسفر أسوأ وباء لهذا المرض في الولايات المتحدة منذ 1992 عن 1249 إصابة هذه السنة طالت ثلاثة أرباعها منطقتين لليهود المتشددين في منطقة نيويورك.
وفي مدينة نيويورك، تعود آخر الحالات المسجلة إلى 15 يوليو، أما في بقية أنحاء ولاية نيويورك فسُجلت آخر حالة في 19 آب، وقد أعطي سكان هذه المناطق المتضررة أكثر من 60 ألف جرعة من اللقاحات.
ويمكن الإعلان عن القضاء على الحصبة في بلد ما في حال توقف انتقال الفيروس بصورة متواصلة على مدى 12 شهراً، وقد سُجلت أول حالتين من هذا المرض في مناطق يقطنها يهود متشددون في نيويورك قبل حوالى عام.
وقال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار: "نشيد بانتهاء وباء الحصبة في نيويورك وبأن الحصبة لا تزال مصنفة بين الأمراض التي تم القضاء عليها في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "الوباء الأخير يظهر أخطار نشر المعلومات الخاطئة والتلكؤ في التلقيح".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن توقف تفشي عدوى الحصبة بعد إصابة أكثر من ألف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.