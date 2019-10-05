طرق طبيعية للحصول على ابتسامة بيضاء لامعة

وقد لا يعرف الكثر منا أن بإمكانهم إزالة الجير بوسائل طبيعية تمكنهم من الاستغناء عن المبيضات الصناعية، بحسب موقع "نو بريك داي":

بيكربونات الصوديوم

تعد بيكربونات الصوديوم من المركبات الطبيعية، التي لها "خاصية كاشطة" مما يجعلها أحد الخيارات، التي يمكن استخدامها لإزالة الجير، بالإضافة إلى أنها تقوم بقتل البكتيريا الموجودة في الأسنان، والتي تعد أحد أسباب تغير لون الأسنان بسبب خاصيتها القلوية القوية القاتلة للبكتيريا.



ولا ينصح باستخدامها لأكثر من 3 أيام في الأسبوع لما قد تسببه من حساسية أو التهاب في الأسنان.

خل التفاح

له القدرة على إزالة الجير بسبب احتوائه على حمض الخليّك "Acetic acid" وهو من الأحماض القوية، التي تقضي على البكتيريا الموجودة في الأسنان وله خاصية كاشطة أيضا.

ويتم تخفيف الخل في كمية من الماء والمضمضة فيها لعدة دقائق، ثم شطف الفم بالماء بعد الانتهاء من المضمضة.

ولا ينصح باستخدام خل التفاح لتنظيف الأسنان بكثرة لأنه قد يسبب تآكل في مينا الأسنان، لذلك يجب الاعتدال في استخدامه.



يعد الزيت أحد الوسائل الفعالة في تنظيف الأسنان، وهو من الطرق الهندية التقليدية في تبييض الأسنان حيث يتم دهن الأسنان بالزيت لقدرته على قتل البكتيريا وحل المواد الدهنية.

ولا يهم نوع الزيت المستخدم ولكن من الزيوت المفضلة في هذه الطريقة زيت جوز الهند بسبب طعمه المستساغ واحتوائه على كميات كبيرة من حمض اللوريك "Lauric acid" المعروف بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا.

الفحم

ويعتبر الفحم أيضا أحد وسائل إزالة الجير الطبيعة، فله قدرة كبيرة على الامتصاص، لذلك من الممكن استخدامه لحل المواد المسببة لتغيير لون الأسنان بطحنه ووضعه على فرشاة الأسنان، يأتي الفحم على شكل بودرة، ويتميز بقدرته على إزالة آثار التدخين من الأسنان.

قشور الفواكه

يرى كثيرون أن استخدام قشور الفواكه كالبرتقال والليمون والتفاح والموز قد يكون له آثار قوية في إزالة جير الأسنان. كما أن البرتقال غني بفيتامين سي، ويعمل على محاربة البكتيريا في الفم.

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الطماطم والفراولة

تحتوي الطماطم والفراولة على فيتامين سي، وتعمل الطماطم والفراولة على تبييض الأسنان ومحاربة البكتريا. كذلك حمض الماليك الذي تحتويه الفراولة مفيد للأسنان.

الملح

الملح يعتبر من أكثر الطرق شيوعا وأقدمها، ووفقا للجمعية الأميركية للأسنان (ADA)، يعتبر الملح من أكثر طرق إزالة الجير المنزلية أمناً وفائدة في حال انتفاخ أو التهاب اللثة وتخفيف الأورام الفموية والتقليل من رائحة الفم، لقدرته على القضاء على البكتيريا الفموية.

في ذات الوقت أثبتت الدراسات أن لزيادة الملح في الطعام أثر سيء على الأسنان؛ لأن زيادة الملح تؤدي إلى نقص في نسبة الكالسيوم في الجسم وهو المركب الأساسي في بناء الأسنان لذلك، يكون الإكثار من الملح في الطعام سببا في ضعف الأسنان.

التفاح

يعتبر من أفضل الأطعمة المفيدة للأسنان، سواء لتبيضها أو لتقويتها.

زيت جوز الهند

يزيل البكتيريا وينظف اللثة. ضع ملعقة منه في فمك لمدة 15 دقيقة.

بذور السمسم

لديها تأثير على تبييض الأسنان.