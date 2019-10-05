أمانة بغداد تعلن المباشرة بصيانة الأضرار الناتجة عن التظاهرات بشوارع العاصمة

وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كوادرها باشرت بصيانة الأضرار الناتجة عن التظاهرات في شوارع وأرصفة وحدائق العاصمة".

وأضافت أن "جميع مشاريع الماء الصالح للشرب وتصريف المجاري والنفايات تعمل بانسيابية كبيرة".



وأكدت الامانة "استئناف العمل في المشاريع التي تنفذها في مختلف المجالات الخدمية بعد التوقف بسبب حظر التجوال".