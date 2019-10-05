أعلنت امانة بغداد، السبت، المباشرة بصيانة الأضرار الناتجة عن التظاهرات في شوارع العاصمة.
وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كوادرها باشرت بصيانة الأضرار الناتجة عن التظاهرات في شوارع وأرصفة وحدائق العاصمة".
وأضافت أن "جميع مشاريع الماء الصالح للشرب وتصريف المجاري والنفايات تعمل بانسيابية كبيرة".
وأكدت الامانة "استئناف العمل في المشاريع التي تنفذها في مختلف المجالات الخدمية بعد التوقف بسبب حظر التجوال".
وأضافت أن "جميع مشاريع الماء الصالح للشرب وتصريف المجاري والنفايات تعمل بانسيابية كبيرة".
وأكدت الامانة "استئناف العمل في المشاريع التي تنفذها في مختلف المجالات الخدمية بعد التوقف بسبب حظر التجوال".
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة بغداد تعلن المباشرة بصيانة الأضرار الناتجة عن التظاهرات بشوارع العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.