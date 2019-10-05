مصدر امني: بغداد مستقرة امنيا والحياة عادت لطبيعتها

افاد مصدر امني رفيع، السبت، بأن الاوضاع الامنية في العاصمة بغداد مستقرة والحياة عادت لطبيعتها.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الموقف الامني الاخير في العاصمة بغداد هو عودة الاستقرار لها والشوارع تم افتتاحها بالكامل باستثناء جسر الجمهورية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "انتشار القوات الامنية طبيعي في العاصمة، مع وجود حملات تنظيف من قبل البلدية في اعادة تهيئة بعض الشوارع".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "انتشار القوات الامنية طبيعي في العاصمة، مع وجود حملات تنظيف من قبل البلدية في اعادة تهيئة بعض الشوارع".
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