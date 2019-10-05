الإماراتيون يشيدون بسلاسة عملية التصويت بـ"الوطني الاتحادي"

أشاد الناخبون الإماراتيون، السبت، بسلاسة عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، رغم كثافة المشاركة منذ فتح باب الاقتراع في الثامنة صباحا.

وأكد الناخبون في إمارة رأس الخيمة أن عملية التصويت في المراكز الانتخابية الخمسة بالإمارة جرت بسهولة، رغم المشاركة الكثيفة من مختلف شرائح المواطنين.

وقالت المواطنة موزة الزعابي إن عملية التصويت منذ وصولي إلى المركز الانتخابي وحتى المغادرة استغرقت دقائق معدودة، ما يعكس الدور الكبير للجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في توفير سبل الراحة للناخب للمشاركة في العرس الانتخابي الذي نعيشه في الدولة.







وأكد المواطن سعيد المنصوري، الذي أدلى بصوته في مركز رأس الخيمة للمعارض "إكسبو"، أن اللجنة وفرت سيارات صغيرة لنقلنا من مواقف السيارات وحتى مدخل المركز، حيث يستقبلنا القائمون على المركز ويقدمون لنا الاستفسارات قبل عملية التصويت.



وأوضحت المواطنة عائشة المزروعي "نشعر بسعادة كبيرة بالمشاركة في العرس الوطني الانتخابي، والذهاب إلى المركز لاختيار المرشحين، حيث ما نقوم به هو واجب وطني وعملية التصويت تمت بسلاسة".

من جانبه، أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن عملية التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات ناجحة بكل المقاييس من حيث مستوى المشاركة من جميع الفئات، وكذلك السلاسة في عملية الإدلاء بالأصوات.

وأضاف السويدي أن الأيام الثلاثة الأولى من التصويت المبكر شهدت إقبالا كثيفا، واليوم نرى استمرارا لتدفق الناخبين ما يدل على الوعي الكبير الذي يتمتع به المواطن الإماراتي وإحساسه بأهمية دور المجلس الوطني الاتحادي.





وأشار إلى التغيرات النوعية التي شهدتها انتخابات الدورة الرابعة وأبرزها على الإطلاق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برفع تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، ما كان له أثر كبير في تحقيق المشاركة الكثيفة في الانتخابات.



Advertisements

وشدد على أن مستوى مشاركة النساء والشباب كان كبيرا، وقال "بالطبع ما كان هذا الأمر ليتحقق لولا وعي الجميع للأهمية التي يمثلها الحدث الانتخابي لدولة الإمارات".



وذكر السويدي أن "فريق العمل أثبت خلال المراحل كلها كفاءة كبيرة وقدرة فائقة ومرونة في التعامل مع أي مستجد، وهذا ما لمسناه من ردود فعل المرشحين والناخبين على حد سواء".



ولفت إلى أن المتطوعين جزء محوري من النجاح، ومشاركتهم كانت حاسمة في الوصول إلى هذه النتيجة، وأظهروا حماسا كبيرا في العمل ووعيا متميزا في كيفية التعامل وخدمة الحدث الوطني بأفضل صورة.

كما أكد أن لجنة عجمان لم تواجه أية مشاكل أو صعوبات أو ملاحظات، سواء في مركز الانتخاب الرئيسي في جامعة عجمان أو في مركز سند في مصفوت.



وفي الفجيرة، شهدت قاعات انتخاب المجلس الوطني الاتحادي في مركز إكسبو الفجيرة مشاركة كبيرة من مختلف الفئات في عملية التصويت.





وأكدت لجنة الانتخابات بالإمارة أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان النتائج والقائمة الأولية للفائزين في المركز الانتخابي الرئيسي في الإمارة.



وكانت لجنة إمارة الفجيرة أنهت بنجاح مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي استمرت لمدة 3 أيام، حيث شهدت أيام التصويت المبكر مشاركة فعالة من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة.







وانطلقت صباح اليوم السبت عمليات التصويت الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وأكملت اللجنة الوطنية للانتخابات الاستعدادات كافة لاستقبال الناخبين في المراكز الانتخابية.

وتشهد الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية، التي تضم 337738 عضوا، بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015.

