مقتل 5 أشخاص في اشتباكات جديدة بمظاهرات بغداد

قالت الشرطة العراقية، السبت، إن 5 أشخاص قتلوا في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية بغداد.

مظاهرات تجددت في وسط العاصمة العراقية بغداد، بعد ظهر السبت، وسمع إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير.

واندلعت احتجاجات واسعة، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، أسفرت عن مقتل 44 وإصابة المئات، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.



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والأربعاء الماضي، فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال في 6 مدن هي: النجف وبابل والناصرية والعمارة والحلة وذي قار، بعد احتجاجات كبيرة شهدتها تلك المحافظات.

وصباح الجمعة، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد في اليوم الرابع من المظاهرات، كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد.

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة العراقية للاستقالة وتنظيم انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

وقال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع)، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".