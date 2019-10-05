العويس: تخصيص نصف مقاعد"الاتحادي" الإماراتي للمرأة خطوة متفردة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة، إذ تستمر فعاليات اليوم الرئيسي للتصويت في الـ5 من أكتوبر/تشرين الأول حتى إعلان نتائج الفرز الأولية في اليوم ذاته.

"العين الإخبارية" التقت عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإماراتي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وأجرت معه هذا اللقاء على هامش فعاليات اليوم الرئيسي للاقتراع.

وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس أن دولة الإمارات صنعت تجربة مميزة في شتى المجالات، معتبرا أن تلك التجربة الفريدة تشبه الدولة وشعبها التي واجهت مختلف التحديات، ومن ثم أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار العويس لـ"العين الإخبارية" إلى أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في العملية الانتخابية على مدار 4 دورات حتى الآن، لافتا إلى أن أهم مؤشرات ذلك تظهر في ازدياد أعداد المرشحين الشباب، واصفا تحديد نصف مقاعد البرلمان للمرأة الإماراتية بالخطوة المتفردة.