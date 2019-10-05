القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة، إذ تستمر فعاليات اليوم الرئيسي للتصويت في الـ5 من أكتوبر/تشرين الأول حتى إعلان نتائج الفرز الأولية في اليوم ذاته.
"العين الإخبارية" التقت عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإماراتي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وأجرت معه هذا اللقاء على هامش فعاليات اليوم الرئيسي للاقتراع.
وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس أن دولة الإمارات صنعت تجربة مميزة في شتى المجالات، معتبرا أن تلك التجربة الفريدة تشبه الدولة وشعبها التي واجهت مختلف التحديات، ومن ثم أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.
وأشار العويس لـ"العين الإخبارية" إلى أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في العملية الانتخابية على مدار 4 دورات حتى الآن، لافتا إلى أن أهم مؤشرات ذلك تظهر في ازدياد أعداد المرشحين الشباب، واصفا تحديد نصف مقاعد البرلمان للمرأة الإماراتية بالخطوة المتفردة.
كانت هذه تفاصيل خبر العويس: تخصيص نصف مقاعد"الاتحادي" الإماراتي للمرأة خطوة متفردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.