المنصوري: الانتخابات الإماراتية بوصلة لتنفيذ أولويات المواطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرس ديمقراطي استثنائي من حيث التنظيم والمشاركة شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ٢٠١٩، في ٣٩ مركزا على مستوى الإمارات السبع، وعلى مدار ١٢ ساعة متواصلة.

وعن سير العملية الانتخابية، قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، لـ"العين الإخبارية"، إن عملية التصويت في المراكز تميزت بالسلاسة والمرونة والسرعة، مشيرا إلى أن التنظيم يتجاوب مع قدرات مختلف الفئات ليتمكنوا من المشاركة بشكل أمثل.

واعتبر المنصوري أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات تعد بوصلة توجه الحكومة نحو أولويات المواطنين وللتعرف على توجهاتهم نحو أهم القضايا التي تمس حياتهم اليومية حتى القضايا العامة التي تخص المجتمع بشكل عام أو الاقتصاد أو السياسة أو ما يتعلق بالبيئة وغيرها من المحاور.

وأكد أن اختيار بعض المرشحين يعد مؤشرا للتعرف على تلك الأولويات.