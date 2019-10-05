الكباشي لـ"العين الإخبارية": البرهان وحمدوك يزوران السعودية الأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف عضو المجلس السيادي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي، السبت، عن مغادرة رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك إلى المملكة العربية السعودية، غدا الأحد.

وأشار الكباشي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال عضو المجلس السيادي السوداني إن الزيارة تستغرق يوما واحدا، ومن المقرر أن يناقش خلالها البرهان وحمدوك العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكشف الكباشي عن جولة أفريقية يقوم بها أعضاء المجلس السيادي السوداني تضم عدة دول؛ وذلك لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.