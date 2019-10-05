7 محاور تتصدر حملات مرشحي انتخابات "الوطني" الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الحملات الإعلانية لانتخابات المجلس الوطني الإماراتي تنافسا راقيا بين المرشحين، حيث تتمثل أبرز المحاور التي طرحها المرشحون في 6 ملفات رئيسية، هي التوطين والتعليم والصحة وقضايا الأسرة وخدمات المتقاعدين وشؤون أصحاب الهمم.

وتواصلت حملات المرشحين للمجلس الوطني حتى أمس الجمعة 4 أكتوبر، قبل يوم من إجراء الانتخابات، حيث يركز المتنافسون في حملاتهم الانتخابية على القضايا والملفات المجتمعية والوطنية.

وتقضي ضوابط التعليمات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، بأن يلتزم المرشحون كافة بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقارهم الانتخابية، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.