انتخابات "الاتحادي".. نجاح جديد في مسيرة التمكين السياسي بالإمارات

سطر الناخبون، مع إقبالهم اللافت اليوم السبت للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، قصة نجاح جديدة في مسيرة التمكين السياسي وعكسوا، بتوافدهم على صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس، التزامهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأكد ناخبون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش يوم التصويت الرئيسي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن المشاركة في الانتخابات هي ثمرة لمسار التمكين السياسي في الإمارات وتعزيز المشاركة السياسية لأبناء الوطن في العملية الانتخابية.





حضور مكثف

وقالوا: "إن تواجد أبناء الوطن بشكل لافت اليوم في المقار الانتخابية هو واجب وطني حرص الجميع على الاطلاع به انطلاقا من إيمانهم الراسخ بدور المجلس في تحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن وكذلك تعزيز المسيرة التنموية للإمارات".





وقال ثامر القاسمي "ناخب": "إن انتخابات الوطني الاتحادي تأتي تجسيدا لمسار التمكين السياسي الذي خطته قيادة الدولة الرشيدة منذ سنوات ويتعزز يوما بعد يوم وأبناء الوطن من جانبهم حريصون على أداء دورهم على الوجه الأكمل والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم".

وأضاف أنه سعيد اليوم بالإدلاء بصوته في المقر الانتخابي بجامعة زايد في أبوظبي، مشيدا بالإجراءات التنظيمية المتميزة وجهود المتطوعين التي ساهمت في إنهاء عملية التصويت بسهولة ويسر كبيرين.

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وأعرب عن تطلعه للأعضاء الجدد في المجلس للقيام بدورهم على الوجه الأكمل لخدمة أبناء الوطن وتعزيز سعادة أسعد شعب، مؤكدا أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة للمساهمة في مسيرة تقدم وتطور وطننا في المجالات كافة.

عرس ديمقراطي

من جانبه، قال خميس محمد المنصوري من "كبار المواطنين": "إن الإمارات تعيش اليوم عرسا ديمقراطيا فريدا من نوعه وتأتي هذه الانتخابات لتعكس مسيرة التمكين السياسي في الدولة التي تتعزز عاما بعد عام في ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة".





وتوجه بالشكر إلى القائمين على العملية الانتخابية بمقار التصويت المختلفة ومنها جامعة زايد في أبوظبي التي أدلى بصوته فيها اليوم، مشيرا إلى أن عملية التصويت كانت سلسة وتعكس احترافية عالية في تنظيم هذا الاستحقاق المهم.

وأضاف أن أعضاء الوطني الاتحادي تنتظرهم مسؤولية كبيرة للتعبير عن قضايا وتطلعات أبناء الوطن وفي الوقت نفسه المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة في مختلف القطاعات.

قصة نجاح جديدة

بدوره، قال محمد سالم "ناخب" إن أبناء الوطن بتوافدهم اليوم على المقار الانتخابية لانتخابات الوطني الاتحادي سطروا قصة نجاح جديدة في مسيرة التمكين السياسي في الإمارات، مشيرا إلى أن اليوم الرئيسي لانتخابات الاتحادي كان احتفالية حرص أبناء الدولة كافة على المشاركة فيها، وذلك انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم في اختيار الأعضاء الذي يمثلونهم تحت قبة البرلمان خير تمثيل، ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم.





وأكد أن الفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تشريف وتكليف في الوقت ذاته خاصة في ظل مسيرة الإنجازات التي تحققها الإمارات في المجالات كافة، وهو ما يحتم على عضو المجلس الوطني أن يضطلع بمسؤوليته لمواصلة هذه المسيرة.

وانطلقت صباح اليوم عمليات التصويت الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وأكملت اللجنة الوطنية للانتخابات الاستعدادات كافة لاستقبال الناخبين في المراكز الانتخابية، فيما تشهد الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية التي تضم 337738 عضوا بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015.