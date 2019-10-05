كم من الوقت تحتاج قيادة روسيا للرد بالمثل على ضربة نووية محتملة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشف مسؤول عسكري رفيع المستوى عن الفترة الزمنية التي ستحتاج إليها قيادة البلاد لاتخاذ قرار بشأن الرد بالمثل في حال تعرضها لضربة نووية.

وقال أناطولي نيستيرتشوك، رئيس هيئة أركان الجيش الـ15 في القوات الجوية الفضائية الروسية المعنية بالمهام الخاصة، في حديث إلى إذاعة "أيخو موسكفي" (صدى موسكو) اليوم السبت، إن الفترة الزمنية التي ستتاح أمام قيادة البلاد لاتخاذ مثل هذا القرار، بعد رصد منظومات الدفاع الصاروخية الروسية صاروخا باليستيا عابرا للقارات أطلق على البلاد، تتجاوز بضعة عشرات الدقائق.

وأوضح المسؤول العسكري أن فترة تحليق الصاروخ (المعادي) قد تكون مختلفة، ويتوقف ذلك على مكان إطلاقه وكيفية تحليقه، لكن حالة كهذه تتطلب على أي حال "إرادة قوية جدا" لاتخاذ قرار بالرد على وجه السرعة.

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وتابع: "بشكل عام، الوقت كاف للغاية ، والحديث لا يدور عن دقائق أو بضعة عشرات الدقائق بل فترة أكبر من ذلك".

وسبق أن حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمة ألقاها مؤخرا من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنه لن يكون هناك أي فائز في حرب نووية محتملة.