شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو العراق لحوار جدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

جدّد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تأكيد دعم الجامعة الكامل للعراق لإنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة اليوم (السبت) إن الأمين العام للجامعة يتطلع إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر.

وأعرب أبو الغيط عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في العراق خصوصاً حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن منذ الأول من أكتوبر، كما أعرب عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن العراقية.