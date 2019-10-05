شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: السجن 10 سنوات لـ5 متهمين وغرامة 17 مليون جنيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم (السبت) بمعاقبة كل من محمد مرعي وأحمد كامل ومحمد موسى وإسلام مصطفى ورشا خالد بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليونا و684 ألفا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن 5 سنوات.

فيما قضت المحكمة ببراءة كل من محمود زهير ومحمد عبدالحميد وأحمد جمال في ضوء إعادة إجراءات محاكمتهم.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.