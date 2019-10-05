اللواء خير تفقد سير العمل في مهنية فنيدق

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن ​محمد خير​، سير العمل في الانشاءات التي تقام في مهنية ​فنيدق​، حيث اطلع على مراحل ​البناء​، يرافقه رئيس ​بلدية فنيدق​ سميح عبد الحي والرئيس السابق احمد عبدو البعريني. واعطى توجيهاته "بتنفيذ الاعمال والمهل المطلوبة للانجاز في اقرب وقت ممكن، ضمن المواصفات وفق تعليمات واملاءات رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لتكون مهنية نموذجية تستفيد منها المنطقة الى اقصى الحدود".



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