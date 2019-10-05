الطبش حول جريمة اغتيال القضاة الأربعة: زمن الهروب من العقاب انتهى

اعتبرت النائب ​رولا الطبش​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "بعد 20 عاما على جريمة اغتيال ​القضاة الأربعة​ في صيدا، الحكم يصدر باسم ​الشعب اللبناني​ ليؤكد ان زمن الهروب من العقاب انتهى والعدالة آتية لا محالة"، واضافت "ان عسى ان يكون القرار بداية لتسريع صدور الأحكام في القضايا العالقة منذ سنوات، الرحمة للشهداء والتضامن مع عائلاتهم".

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