اعلنت اللجنة الاعلامية المركزية في ​التيار الوطني الحر​، ان التيار بالتحالف مع ​حزب الله​ و​حركة امل​ فاز بأغلب كليات "اليسوعية" الكبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوطني الحر: تحالفنا مع حزب الله وحركة امل فاز بأغلب كليات "اليسوعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.