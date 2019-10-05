مكتب الشباب والرياضة بحركة امل: فزنا برئاستين في الجامعة اليسوعية

هنأ مكتب ​الشباب​ و​الرياضة​ المركزي في ​حركة امل​ طلاب الحركة في ​الجامعة اليسوعية​ USJ بفوزهم وحلفائهم في ​التيار الوطني الحر​ و​حزب الله​ بأغلبية الكليات الكبرى في الجامعة اليسوعية.

وفي بيان اصدره مكتب الشباب والرياضة المركزي تقدمت ​حركة أمل​ من طﻻبها ومن كافة اعضاء لجنة شعبة الحركة في الجامعة اليسوعية بالتحية والتقدير لجهودهم التي اثمرت بتحقيق هذا الانجاز المتميز لهذه ​السنة​ المتمثّل بحصول الحركة على رئاستين من كليات الجامعة اليسوعية.

واكد المكتب ان ​الطلاب​ الذين ما قصّروا يوماً يؤكدون من خلال هذا اﻻنجاز اليوم وما سبقه امس أنّ حركة أمل قادرة بفكرها و ميثاقها و إيمانها وتوجيهات رئيسها دولة رئيس ​مجلس النواب​ الأستاذ ​نبيه بري​ على ترسيخ مفهوم الديمقراطية كنهج لحياة اﻻنسان و​الدولة​ والمجتمع .

على صعيد أخر دعا مكتب الشباب والرياضة المركزي في الحركة الى وحدة الصف بين جميع القوى الطالبية في كافة فروع الجامعة اليسوعية والى اطلاق شعار خدمة الطلاب، جميع الطلاب دون اي تمييز بين طالب وآخر.