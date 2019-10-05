قوى الأمن تحذر من خطورة التجاوز عن اليمين

نشرت ​قوى الأمن الداخلي​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تبلغ مدته 35 ثانية، يظهر عددا من الحوادث تسبب بها التجاوز عن اليمين، وأرفقته بتغريدة جاء فيها: "خطورة التجاوز عن اليمين عالية جدا وبالأخص عن الشاحنات: حيث قد تفاجئك ​سيارة​ تسير بسرعة بطيئة أمامك، والأخطر من ذلك كله، هو عندما تتفاجأ بسيارة متعطلة أو متوقفة على يمين الطريق وهي خارج مدى نظرك أثناء التجاوز".

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