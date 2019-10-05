سوسان استقبل السفير البابوي: نرفض الأصوات التي تسيء للعيش المشترك

زار ​السفير البابوي​ في ​لبنان​ جوزيف سبيتاري مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ في مكتبه ب​دار الافتاء​ في المدينة يرافقه الرئيس العام للرهبانية المخلصة الأرشمندريت ​أنطوان ديب​ حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وعبر السفير سبيتاري عن سروره لزيارة المفتي سوسان منوها بالحكمة التي يتمتع بها، مؤكدا "أننا سنعمل مع بعضنا البعض لخير لبنان وصيدا والمنطقة كلها".

وحول الأوضاع التي يعيشها لبنان، قال سبيتاري: "​اللبنانيون​ هم شعب ذكي وخلاق ويعرف كيف يتعاطى مع الظروف ويتخطاها وكيف يعيش رغم كل الصعاب والجميع يجب ان يكونوا مع بعضهم البعض ويعملوا مع بعضهم البعض لخير لبنان ونسأل الله ان يساعدهم".

من جهته رحب المفتي سوسان بالسفير البابوي، مشيرا الى "أنها كانت جولة افق حول حرص قداسة ​البابا​ على لبنان وشعبه ووحدة اللبنانيين والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في لبنان رافضين كل الاصوات الشاذة والنشاز التي تصدر من هنا او هناك والتي تصيب ​الشعب اللبناني​ والعيش المشترك وتصيب رموزا كبيرة في هذا البلد. وكانت زيارة منطلقة من وثيقة الأخوة الانسانية التي نتجت عن لقاء قداسة البابا مع فضيلة شيخ الازهر في مصر، هذه الوثيقة التي اعلنت في ​ابو ظبي​ وقبلها اللقاءات التي اكدت على خير البشر وعلى السلام بين الناس وعلى وحدة الحضارات لا صدام هذه الحضارات، وعلى التقارب في هذا العيش المشترك في كل البلاد وهذا الوجود".

وأكد أنه "يبقى الاساس في هذا التكامل بين الناس وهذا الحرص بين الناس على العيش المشترك على هذا البلد والوطن ووحدة ابنائه في ارضه وشعبه ومؤسساته ".