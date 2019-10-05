افرام من كفرذبيان: تفاح بلادك إلك ولولادك

شارك عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​نعمة افرام​ إلى جانب فريق" ​الانسان​ أولاً" "يوم التفاح اللبناني" الذي أحيته ​وزارة الزراعة​ ونظّمته في أعالي ​كسروان​ بلدية ​كفرذبيان​ أمام قلعة فقرا الأثرية، بهدف دعم المزارع اللبناني ومؤازرته في تأصيل إنتاجه وإعطاء التفاحة اللبنانيّة قيمة مضافة في التسويق داخليّاً والتصدير إلى الخارج.

افرام شكر ل​رئيس الجمهورية​ رعايته هذا اليوم الوطني، وقال:" نحن معاً في ورشة دعم التفاح اللبناني، ونتكّل عليك فخامة الرئيس لإيقاف الخلل الذي نحن فيه، إذ نحن من سنين نستورد بدل أن نصدّر ونستهلك بدل أن ننتج، ولقد آن الأوان لهذا الواقع أن يتغيّر".

وحيّا مشاركة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود "الذي نشكره على حضوره واستذكاره لروح الوالد جورج افرام الذي كان السبّاق منذ 1994 في جعل التفاح اللبناني قضيّة وطنيّة ومساعدة مزارعيه على تحسين جودته وزرع 600 ألف نصبة من التفاح الجديد والفائق الجودة حتى اليوم".

جاء ذلك في كلمة له بالمناسبة التي حضرها النائب روجيه عازار، رئيس بلديّة فقرا-كفردبيان الدكتور بسام سلامة وفاعليات رسميّة وبلديّة ووفود شعبيّة، حيث طالب أن " تكون الزراعة مع هذه الأزمات التي يمرّ بها لبنان منذ 3 سنين لتكون سبّاقة ليتغيّر الوضع... بوجود الوعي لدى المزارع اللبناني هناك أمل وبالأفكار الخلّاقة والمبادرات المدنيّة كالتي نشهدها اليوم".

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ووجه رسالةإلى المستهلك اللبناني طالباً منه اعتبار عصير التفاح اللبناني كمشروب وطني "كالعرق اللبناني"... وجعله مشروب الضيافة الأول، وكذلك إلى شركة ​طيران الشرق الأوسط​ بتقديم عصير التفاح على متن خطوطها. ودعا إلى "نشر التوعية في المدارس والجامعات حول أهمية وصحة التفاح وفوائده"، حيث سيقوم فريق "الانسان أولا" في هذا السياق بجولة على 17 مدرسة رسميّة في كسروان،مقدّماً التفاح للتلامذة وشارحاً واقع التفاحة الوطنيّة وأهميتها والعمل الجاري لرفع جودتها، دعماً للمزارع اللبناني.

افرام شارك الحضور خبرة فريقه في حماية التفاح عبر استعمال تقنيات جديدة كـ"النموسيات" وتطوير طريقة القطف،"لنرتفع من أقل من20% تفاح باب أول Grade Aإلى 50% من المحصول والذي يباع بـ1000 دولار الطن". وأشار إلى "أهميّة إستحداث محطات رصد بالتعاون مع وزارة الزراعة وخبرائها للغايات الزراعيّة لمتابعة أحوال الطقس ومساعدة المزارعين عبر رسائل نصّية على تحديد أفضل أوقات رش المبيدات لحماية التفاح من التبقع والأمراض. والمخطط أن ننشئ في كسروان محطتي رصد".

يذكر أن فريق" الانسان أولاً" زوّد وزارة الزراعة بأكثر من عشرة الاف عبوة لتوضيب التفاح وتوزيعه في هذا اليوم الوطني على امتداد لبنان، وأطلق حملة إعلانية للتعاون ما بين المزارع والمستهلك ووزارة الزراعة دعماً للتفاح اللبناني ولجعله قطاعاً أكثر إنتاجية وربحية تحت عنوان" تفاح بلادك إلك ولولادك".