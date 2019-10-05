نواب فرنسيون يطالبون وزير الداخلية بالاستقالة على خلفية عملية الطعن في باريس

طالب نواب حزب "الجمهوريون" الفرنسي وزير الداخلية ​كريستوف كاستانير​ بالاستقالة على خلفية عملية الطعن الأخيرة في ​باريس​ التي قتل فيها 4 عناصر شرطة.

واتهم نواب الحزب الوزير كاستانير بمحاولة إخفاء معلومات، بناء على تصريحات أدلى بها الخميس مفادها أن الجاني لم يكن يحمل أي مؤشرات سلبية.

يذكر أن منفذ عملية الطعن كان يعمل في مديرية ​الشرطة​ كموظف في قسم المعلوماتية، ويعاني من الصمم، واعتنق ​الإسلام​ قبل 18 شهرا، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

ووقع الاعتداء بعد ظهر يوم الخميس الماضي داخل المركز الذي يضم عددا من مديريات الشرطة الباريسية، والواقع في الوسط التاريخي للعاصمة الفرنسية، قرب ​كاتدرائية نوتردام​.

