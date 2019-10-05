مسؤول إيراني: حققنا انجازات كثيرة في مجال صواريخ كروز لم نكشف عنها

أكد نائب وزير الدفاع واسناد ​القوات المسلحة​ ال​ايران​ية العميد قاسم تقي زادة أن "ايران حققت الكثير من المنجزات في مجال ​صواريخ​ كروز الا انها لم تكشف عنها".

وكشف زادة عن "أننا اكملنا العمل على صواريخ كروز بمدى 800 كم و 1200 كم باسم "هويزة" وفي ما يتعلق بمجال القذائف التي تطلق من على الكتف فقد استخدمنا اجهزة استشعار وطنية حيث أن الكثير من الدول تفتقد لمثل اجهزة الاستشعار الثنائية هذه في هذا القطاع".

ولفت الى أنه "في مجال ​الصواريخ​ المضادة للدروع باستخدام الليزر نمتلك صواريخ مثل "هويزة" كان تاثيرها كبيرا جدا ضد داعش ويعد هذا الصاروخ ضمن صاروخين معروفين"، منوهًا بأن "في ما يتعلق بصواريخ الدفاع الجوي الى جانب المديات القصيرة تم قبل فترة ازاحة الستار عن المنظومة "باور 373" التي تحظى بتكنولوجيا متطورة جدا ويدرك الأميركيون هذا الامر جيدا ويعرفون هذه التكنولوجيا وقد تم اسقاط ​طائرة​ ​التجسس​ الاميركية المسيرة بهذه المعدات الوطنية".

