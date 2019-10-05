سفير تركيا في بغداد: الاحتجاجات جاءت بإرادة شعب العراق فقط

أكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، تعليقا على الاحتجاجات في بغداد والمدن الأخرى، أن "الشعب العراقي نزل إلى الشوارع بإرادته الذاتية دون توجيه من مجموعات سياسية أو دينية"، موضحًا أن "القسم الأكبر من المحتجين من الشباب ومطالبهم تتمثل بالحصول على خدمات تعليمية وصحية وفرص عمل، بعيدا من المحسوبية والمحاباة الحزبية، ومكافحة الفساد بحزم"، لافتا إلى أن المتظاهرين العراقيين رفعوا المطالب نفسها بالمظاهرات التي جرت في الأعوام السابقة ".
ولفت السفير الى أنه يتابع عن كثب ما يجري في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حرص في كلمته بشأن الأحداث، على استخدام عبارات تلبي التطلعات، لكن سنرى النتائج فيما إذا كانت هذه الكلمة والوعود قد أرضت الشعب الذي يتواجد في الشارع أم لا".
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