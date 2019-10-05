المرشح لرئاسة تونس يقرر عدم القيام بحملته الانتخابية لأسباب أخلاقية

أعلن المرشح للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية قيس سعيد عن "عدم القيام بحملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية تتعلق بعدم تكافؤ الفرص بينه ومنافسه نبيل القروي الذي يقبع في السجن"، مشيرًا الى أن "هذا القرار يأتي رغم قناعته الراسخة بعدم تساوي الحظوظ الدعائية وتكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين منذ البداية، باعتبار افتقاره لكافة وسائل الإشهار والأدوات المادية للتواصل قائلا: "سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من كافة محاولة زعزعة المسار الانتخابي".
وطلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة، أمس الجمعة، التحري بشأن صحة أنباء متداولة حول تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة، نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة لغرض الترويج لانتخابه يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.
كما أصدر القضاء التونسي قرارا يقضي بعدم السماح للمرشح للرئاسة، نبيل القروي، بإجراء أي لقاء تلفزيوني.
هذا ورفضت محكمة الاستئناف طلب الإفراج عن القروي المعتقل بتهمة تبييض الأموال.
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