بومبيو: واشنطن ترفض عمليات التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، على هامش لقائه برئيس ​الحكومة​ اليوناني، "أننا أخبرنا الجانب التركي بأن أعمال الحفر غير القانونية أمر مرفوض، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية التي تضمن توافق النشاطات الجارية مع القانون".

وكشف عن "أننا نسعى لدفع جميع الجهات لتعمل على خفض التصعيد، من أجل إيجاد الحلول التي ترضي الكل"، موضحًا "أننا نريد التأكيد على أن هناك قواعد تحكم عمليات التنقيب العالمية عن موارد ​الطاقة​ في ​البحر المتوسط​، ولا يمكن لأي بلد أن يبقي ​أوروبا​ رهينة".

وكان دبلوماسي تركي قد أعلن، أمس الجمعة، أن ​سفينة​ الحفر التركية "ياووز" ستبدأ جولة جديدة من عمليات الحفر البحرية في شرق البحر المتوسط، جنوبي جزيرة قبرص في 7 تشرين الأول الحالي.

وفي وقت سابق، قالت قبرص إن إقدام ​تركيا​ على إرسال سفينة "ياووز" إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا لشركات أخرى للتنقيب البحري عن ​النفط والغاز​، يعد بمثابة "تصعيد حاد" لما وصفته بانتهاكات ​أنقرة​ لحقوق ​الجزيرة​ السيادية.

