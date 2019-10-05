شهدت مدينة لردكان بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غرب إيران اضطرابات نجمت عن تظاهرات مستمرة منذ عدة أيام إثر إصابة عدد كبير من أهالي قرية جنار محمودي بمرض الإيدز دون اتضاح السبب.
وأفاد موقع "عصر إيران" المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن تجمعا لبعض أهالي القرية احتشد أمام المركز الصحي في لردكان ومقر إدارة المحافظة وتحولت التظاهرة إلى اضطرابات.
وأوضح الموقع أن عددا من المحتجين الغاضبين هاجموا المركز الصحي ومقر إدارة المحافظة مما أدى إلى تدمير جزء من مبنى المركز الصحي في المدينة، حيث يطالب المتظاهرون بتحديد السبب الحقيقي لإصابة أهالي القرية بمرض الإيدز.
كانت هذه تفاصيل خبر اضطرابات في مدينة لردكان الإيرانية إثر انتشار مفاجئ لمرض الإيدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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