يوم التفاح اللبناني في عكار: دعوات لدعم المزارع وإنتاجه

إستجابت عكار اليوم، لمبادرة وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​، بإحياء "يوم التفاح اللبناني"، برعاية ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون، تحت عنوان: "تفاح بلادك إلك ولولادك"، الذي تحول إلى مظاهرة عكارية جامعة.

وأقيم أمام مبنى مصلحة الزراعة في بلدة ​العبدة​، سوق لعرض التفاح، بأجنحة خاصة للتعاونيات وتياري "المستقبل" و"العزم" و​التعاونيات​ الزراعية المعنية، في حضور ممثل وزير الزراعة مستشاره ابراهيم حاوي، النواب: وليد البعريني، طارق المرعبي، محمد سليمان ومصطفى علي حسين، النائبين السابقين: نضال طعمة وجمال اسماعيل، الشيخ وليد اسماعيل ممثلا المفتي زيد زكريا، عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" جيمي جبور، المنسق العام لتيار "المستقبل" في عكار خالد طه، المنسق العام لتيار "العزم" في عكار هيثم عزالدين، رئيسي اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير وجرد القيطع عبدالإله زكريا، رئيس مصلحة الزراعة في عكار محمد طالب، رئيس مركز حرار الزراعي طه مصطفى، فاعليات ومزارعين.

هذا، وجال المشاركون في السوق وتذوقوا التفاح العكاري، وتولى متطوعون وشباب من تياري "المستقبل" و"العزم"، توزيع التفاح على المارة والسيارات.