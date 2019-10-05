مركزية الإعلام في الوطني الحر: لم ندعُ لأي تظاهرة يوم الاحد

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر في بيان أنه يتم التداول في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة للتظاهر يوم الاحد 6 تشرين الاول في ساحة الشهداء يشاع انها بدعوة من التيار الوطني الحر، دعماً لرئيس الجمهورية، لذلك، يهمّ التيار ان يؤكد انه لم يدعُ لأي تظاهرة يوم الاحد، بل دعوته قائمة لاحياء ذكرى 13 تشرين يوم الاحد 13 تشرين الاول 2019 الخامسة عصرا في ساحة الحدت، بمشاركة شعبية حاشدة من التياريين من كل المناطق اللبنانية.
هذا وكانت النشرة قد كشفت في مقال بعنوان "الوطني الحر" لم يدعُ للتظاهر ومصادر قيادية في "أمل" تردّ على "الشائعات"،
أن ما يتم تداوله عن تظاهرة الاحد في ساحة الشهداء هو امر عار من الصحة.
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