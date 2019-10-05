اللقيس جال على معرض التفاح الذي أقامه المزارعون في بعلبك

جال وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ على معرض التفاح في الذي أقامه ​المزارعون​ برعاية ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون امام الجامعة الإسلامية في ​بعلبك​، وأشرف على توزيع التفاح امام مركز اتحاد بلدية بعلبك بحضور رئيس الاتحاد الدكتور حمد حسن.

اللقيس شكر العماد عون على رعايته يوم التفاح تحت عنوان تفاح بلادك الك وولادك

ورأى الوزير اللقيس ان المناسبة هي فرصة لتسويق وبيع المنتجات من التفاح اللبناني برعاية رئيس الجمهورية ودعم من رئيس ​الحكومة​ ومؤازرة مباشرة من رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري الذي قدم لنا كل الدعم لمتابعة شؤون المزارعين في هذا اليوم الوطني الجامع لكل اللبنانيين، خصوصا ان زراعة التفاح، زراعة وطنية شاملة، ما لمسته اليوم بعد هذه الجولة الدعم من كل المواطنين والاحزاب السياسية بالوقوف إلى جانب المزارع اللبناني.

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