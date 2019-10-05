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شكرا لقرائتكم خبر عن "المعارضة التركية" تكشف تفاصيل إقدام طفل سورى على الانتحار بسبب عنصرية أنقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المعارضة التركية، أسلوب العنصرية التى يتعامل بها النظام التركى ضد السوريين، وتسببت مؤخرا على إقدام أحد الأطفال السوريين على الانتحار.
وقالت المعارضة التركية عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، إن طفل سوري يبلغ من العمر 9 سنوات يُدعى “وائل السعود” أقدم على الانتحار شنقاً في ولاية قوجة ايلي بسبب العنصرية والإقصاء والرفض الاجتماعي الذي واجهه في المدرسة بتركيا لكونه سورياً.
وذكرت المعارضة التركية، وكالة إخلاص الاخبارية، أن الطفل تعرض للتوبيخ يوم انتحاره من قبل أحد المدرسين.
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